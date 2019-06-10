"Яндекс" учредил стипендию для студентов Физтех-школы МФТИ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Яндекс" учредил стипендию для студентов первых двух курсов Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сообщила пресс-служба вуза в понедельник.

Стипендию "Яндекса" смогут получить студенты первого и второго курса бакалавриата. "Она создана, чтобы поддержать и поощрить ребят, которые интересуются наукой и технологиями", - отмечается в сообщении.

Стипендия будет назначаться раз в полгода тем студентам, которые набрали больше всего баллов за прошедший семестр. Баллы начисляются за успеваемость, публикации, участие в конференциях, олимпиадах и хакатонах. "В начале первого курса стипендиатов будут выбирать прежде всего по итогам школьных олимпиад", - сообщается в пресс-релизе.

На каждый курс будет выделено по десять стипендий. Первокурсники смогут получить стипендии уже в этом учебном году, второкурсники - в следующем. Стипендия выплачивается в течение семестра, по 15 тыс. рублей в месяц.

Физтех-школа прикладной математики и информатики открылась при МФТИ в 2016 году. Она готовит студентов по программам бакалавриата и магистратуры. Школа сотрудничает с исследовательскими институтами РАН и ИТ-компаниями. В этом году Физтех-школа набирает 292 человека, 234 из них - на бюджетные места.