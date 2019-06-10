Дом Скрипаля приобретут местные власти, чтобы не допустить его превращения в отель

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери будет приобретен советом графства Уилтшир, чтобы не допустить его переоборудования в отель класса "ночлег и завтрак". Об этом сообщила в воскресенье газета The Sun со ссылкой на заявление представителя совета Алистера Каннингема.

"Мы взяли на себя обязательство обеспечить, чтобы он [дом] не использовали как отель, торгуя его историей, и готовы его приобрести", - цитирует издание Каннингема, который добавил, что власти графства уже ведут переговоры на этот счет с представителями правительства Великобритании.

Сотрудник совета также подчеркнул, что соседи экс-сотрудника ГРУ выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой дома Скрипаля. По утверждению Каннингема, если этот дом все-таки будет продан в частные руки, то "совет обеспечит, чтобы эта недвижимость использовалась именно как жилой объект".

О том, что дом Скрипаля на улице Кристи Миллер роуд в Солсбери собирается купить местный совет, пресса сообщала еще в самом начале весны, но тогда еще никто не упоминал о возможности превращения его в гостиницу.

Пока тема отравления в Солсбери все еще остается на слуху, британцы пытаются воспользоваться этим обстоятельством к своей выгоде, однако местные жители противостоят этим устремлениям. Например, в конце мая семья сержанта полиции Ника Бейли, пострадавшего во время инцидента с отравлением, назвала поспешным решение телерадиовещательной корпорации Би-би-си снять двухсерийную остросюжетную драму о событиях в Солсбери.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.