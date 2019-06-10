Ушаков рассказал о планах открыть памятник Примакову

На международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" представитель Кремля отметил, что Примакову "принадлежит авторство ряда идей и принципов, которые легли в основу нынешнего внешнеполитического курса России, утвержденного и проводимого президентом". Он уточнил, что "речь идет о самостоятельности, независимости, защите суверенитета, многовекторной дипломатии". "Символично, что 29 октября, в день рождения Примакова, напротив здания МИДа, где он несколько лет работал, в сквере на Смоленской площади ему будет установлен памятник", - сказал помощник российского лидера. Он добавил, что "в течение года пройдут многочисленные мероприятия, в том числе, направленные и на популяризацию интеллектуального наследия академика Примакова". По мнению Ушакова, "логично, что [нынешний форум] посвящен анализу усиливающейся нестабильности и конфронтации в международных отношениях и поиску путей выхода из такой опасной тенденции".

На взгляд представителя Кремля, "деятельность Примакова - выдающегося государственного деятеля и ученого, его заслуги пользуются действительно широким признанием в политологических кругах, в экспертном сообществе не только в России, но и за ее пределами". Ушаков напомнил, что в нынешнем году отмечается 90-летие Примакова. "Где бы он не трудился - будь то в журналистике, науке, в разведке, в дипломатии, в правительстве, в Торгово-промышленной палате, у него был неизменный ориентир - становление и комплексное развитие России, укрепление ее позиций в мире, - подчеркнул Ушаков. - Везде и всегда Евгений Максимович имел самостоятельную точку зрения, отличался непредвзятым анализом происходящего, везде и всегда отстаивал свои взвешенные и продуманные оценки, некоторые носили действительно предвидческий характер".