Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

Коллеги Ивана Голунова не верят в его причастность к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что корреспондента могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Иван Голунов заявил на суде, что "никогда не употреблял наркотики".

Ранее к новости о задержании журналиста на сайте ГУ МВД по Москве были размещены фотографии подпольной нарколаборатории: пакеты с порошками, бутыли с химическими реактивами. Уточнялось, что эти снимки сделаны во время обысков в квартире Ивана Голунова на Вешняковской улице. Через пару часов в пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что только одна фотография из девяти опубликованных сделана в квартире журналиста, а "остальные фотографии, размещенные на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный".

В ведомстве добавили, что "назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве некачественной информации". При этом в главке настаивают на том, что речь идет о служебной ошибке, а не о намеренной фальсификации.

10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает получить от МВД объяснения в связи с публикацией недостоверных фотографий по уголовному делу.

Днем 7 июня рядом со зданием МВД в Москве на Петровке, 38, начались одиночные пикеты в поддержку журналиста. Актер Константин Хабенский на церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи начал речь со слов поддержки Ивана Голунова, назвав его "неудобным журналистом, который пытается говорить правду". Утром 10 июня газеты РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" вышли с одинаковыми первыми полосами в защиту Голунова.