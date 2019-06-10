Медведев поздравил Евгения Чазова с 90-летием

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского кардиолога, академика РАН Евгения Чазова с 90-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Талантливый врач, выдающийся ученый, Вы посвятили свою жизнь самой благородной цели - заботе о здоровье людей. Прошли большой путь от младшего научного сотрудника до генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса, созданного по вашей инициативе", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Медведева, Чазов внес большой вклад в развитие кардиологии, а новые методы лечения и диагностики болезней сердца, разработанные ученым, спасли множество жизней и получили широкое международное признание.

"Важно, что вы уделяете большое внимание общественной и просветительской деятельности. Ваши усилия по предотвращению ядерных конфликтов справедливо отмечены Нобелевской премией мира. Но главная награда - это, конечно, искренняя благодарность людей, которым вы сохранили здоровье, а очень часто - и саму жизнь", - добавил премьер-министр.

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении Евгения Чазова медалью Столыпина П.А. I степени.

Евгений Чазов - российский кардиолог, академик РАН. Автор трудов по метаболизму миокарда и тромболитической терапии инфаркта миокарда, под его руководством был разработан ряд тромболитиков. Директор НИИ терапии им. А. Л. Мясникова АМН СССР (1965-1967), начальник 4-го Главного управления при Минздраве СССР (1967-1986), генеральный директор Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава РФ (1976-2015), министр здравоохранения СССР (1987-1990).