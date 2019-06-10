Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РФ, балерину Светлану Захарову с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Уникальный талант, блистательное мастерство и верность своему призванию позволили вам добиться подлинных высот в творчестве, стать яркой звездой отечественного и мирового балета, завоевать признание и искреннюю любовь миллионов ценителей классического танца", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что работы артистки в Большом театре и на других знаменитых сценических площадках являются настоящими шедеврами хореографического искусства.

Светлана Захарова родилась в Луцке 10 июня 1979 года. В 1989 году поступила в Киевское хореографическое училище. В 1995 году приняла участие в балетном конкурсе Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Vaganova-Prix, где получила второй приз и предложение перейти учиться в Академию сразу на выпускной курс.

В 1996 году окончила Академию имени Вагановой и сразу после выпуска была принята в труппу Мариинского театра, где уже в следующем сезоне заняла положение солистки. В 2003 году перешла в Большой театр, где по сей день является ведущей солисткой балетной труппы. Исполняет главные партии в балетах классического и современного репертуара.

В апреле 2008 года стала также примой-балериной миланского театра "Ла Скала". Выступала в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине, Париже, Вене, Милане, Мадриде, Токио, Баку, Нью-Йорке, Амстердаме и многих других городах мира.