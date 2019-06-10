Эксперты подсчитали, кого чаще упоминали в соцсетях в контексте ПМЭФ

Эксперты составили топ-10 самых упоминаемых в русскоязычных соцмедиа персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Исследование провела компания Brand Analytics.

Рейтинг возглавил президент России Владимир Путин, на втором месте глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Замыкает тройку лидеров председатель КНР Си Цзиньпин.

Как отмечается, история с задержанием в день открытия форума Ивана Голунова также быстро стала частью реальной повестки ПМЭФ. Журналист оказался на четвертом месте в рейтинге. На пятой строчке - основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви. "Непосредственно на ПМЭФ по делу Калви высказывались Владимир Путин, Алексей Кудрин, Антон Силуанов и другие", - говорится в исследовании.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов занял шестое место, далее следуют глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Замыкает топ-10 глава Сбербанка Герман Греф.

Среди иностранных лидеров, посетивших ПМЭФ, наибольшее внимание пользователи обратили на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна (25 место), премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини (27 место) и президента Болгарии Румена Радева (28 место).

Упоминания вошедших в топ-10 персон вызвали более 800 тыс. реакций (лайки, репосты и комментарии) пользователей соцмедиа. В целом же упоминания ПМЭФ вызвали 1,9 млн пользовательских реакций.

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединили девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.