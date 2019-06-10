Власти Сочи помогут пострадавшим в ДТП с автобусами туристам вернуться домой

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Сочи помогут пострадавшим в ДТП с автобусами людям организовать отдых на курорте после лечения или вернуться домой без дополнительных финансовых затрат. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Утром в воскресенье в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса Mercedes Sprinter и Yutong. По данным пресс-службы Минздрава по Краснодарскому краю, в результате аварии госпитализировали 21 человека, в том числе троих детей.

"Кому-то нужно было сегодня улетать, а билет невозвратный. Решение этих и других вопросов мы возьмем на себя вместе с туристическими компаниями. Каждому из пациентов позвонит сотрудник управления по курортам, зафиксирует проблемы, с которыми пострадавшие сталкиваются сейчас в Сочи, и будем их решать. Те, кто примет решение остаться в Сочи на отдых после лечения или, наоборот, захочет вернуться домой, будет оказываться всяческое содействие, чтобы люди не несли дополнительных затрат. Будет оказана и консультационная помощь в получении медицинской страховки", - цитирует пресс-служба главу Сочи Анатолия Пахомова.