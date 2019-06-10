Роскомнадзор намерен заблокировать ресурс, на котором выложены данные клиентов трех банков

Ранее об утечке данных 900 тыс. россиян сообщила газета "Коммерсантъ".

"Мы взяли у издания ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей - конечно, нахождение такого количества личных данных в таком объеме создает большие риски нарушения прав граждан. Форум, который разместил базу данных для платного скачивания, - это интернациональный ресурс. Он зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии. У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим", - сказал Ампелонский.

По его словам, Роскомнадзору предстоит понять, каким образом эти данные попали в интернет, а также породила ли эта утечка реальные негативные последствия для граждан.

"По результатам этого анализа мы определимся с реагированием в отношении операторов персональных данных, допустивших утечку. Вполне возможно, что базы данных сформированы в результате фишинга, тогда речь идёт о действиях злоумышленников, и вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Если будут зафиксированы основания для проведения внеплановой проверки в отношении операторов персональных данных, то мы обратимся в генеральную прокуратуру за соответствующей санкцией", - сказал он.

По данным "Коммерсанта", базы, содержащие имена, номера телефонов, паспортные данные и место работы нескольких тысяч человек были выложены в конце мая, он собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность. Эксперты считают, что лица из этих баз могут как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с мошенничеством.