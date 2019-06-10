Финские пограничники отправились на опознание "трехголового" судна из России

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники Пограничной охраны Финляндии в воскресенье в тумане отправились на опознание неизвестного судна, следовавшего со стороны России, которое при приближении оказалось похожим на "трехголовое чудище". Об этом сообщила в воскресенье газета "Илта-саномат".

Из-за утреннего тумана судно было плохо видно, поэтому, по словам представителя береговой охраны Ярмо Хяккинена, пограничники приняли решение провести опознание корабля, что "является нормальной практикой".

Приблизившихся к судну финнов, однако, ожидало необычное зрелище: из тумана в его носовой части неожиданно возникли три головы. В своем "Фейсбуке" сотрудники ведомства охарактеризовали его как "трехголовое морское чудище".

На борту "монстра" длиной примерно 10-12 метров, правда, оказались люди - экипаж из семи человек. Сам корабль был изготовлен в стиле древнерусской ладьи, он относительно новый - построен всего три года назад. "Он направлялся через Финляндию и Швецию на ярмарку в Осло. Экипаж тоже был одет в подходящие по стилю костюмы, - говорит Хяккинен.

Он отметил, что странного вида корабли встречались пограничникам и раньше, например, это финские плавучие суда-сауны. Тем не менее, по словам Хяккинена, нынешний случай стал в его рабочей практике наиболее удивительным.