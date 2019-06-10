Пять школ Самарской области вошли в список базовых школ РАН

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Пять учебных заведений Самарской области вошли в список базовых школ РАН, базовым научно-образовательным центром стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Самарской области.

"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва стал научно-образовательным центром для базовых школ Российской академии наук. В список базовых школ РАН вошли пять учебных заведений региона", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, такой статус получили лицей авиационного профиля № 135, самарские гимназии № 1 и № 11, самарский лицей информационных технологий и тольяттинская школа № 57.

Самарский университет предоставит этим учебным заведениям помощь в разработке образовательных программ, направленных на развитие исследовательской активности школьников, а также обеспечит доступ учеников к исследовательским проектам, над которыми работают ученые вуза.

Ученые университета, среди которых академики и члены-корреспонденты РАН, а также сотрудники научных лабораторий будут вести научно-популярные и образовательные лектории, работать со школьниками над научными проектами.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и РАН запустили проект по созданию опорных школ для Академии. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, федеральных и национальных исследовательских университетов.