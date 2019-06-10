Минздрав назвал число выявленных случаев рака в 2018 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Около 625 тысяч новых случаев заболевания раком зарегистрировано в России за 2018 год, прирост по сравнению с 2017 годом составил 1,2%. Об этом говорится в докладе "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году" Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена - филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

"В 2018 году в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 624 тыс. 709 случаев злокачественных новообразований (в том числе 285 тыс. 949 и 338 тыс. 760 у пациентов мужского и женского пола соответственно). Прирост данного показателя по сравнению с 2017 годом составил 1,2%. "Грубый" показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения России составил 425,4 (для расчета всех показателей использовались данные Росстата о среднегодовой численности населения административных территорий России за 2017 год), что на 1,2% выше уровня 2017 года и на 23,1% выше уровня 2008 года", - говорится в докладе, опубликованном на российском медицинском онкологическом портале.

Всего, согласно данным доклада, по состоянию на 2018 год в России насчитывается более 3,76 млн человек с онкологическими заболеваниями или 2,6% населения страны (в 2017 году чуть больше 3,63 млн человек, 2016 - 3,51 млн). Из них 0,7% составляют дети до 18 лет, пациенты старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и мужчины 60 лет и старше) 62,5%, трудоспособного с 15 лет - 35,9%, с 18 лет - 32,8%. "2 млн 48 тыс. 522 пациента или 54,4% (2017 год - 53,9%) всех больных со злокачественными новообразованиями, находившихся под наблюдением онкологических учреждений, состояли на учете 5 лет и более", - говорится в тексте.

Отмечается, что 18,4% онкобольных имеют злокачественные новообразования молочной железы, 7% - тела матки, 6,3% - предстательной железы, 5,8% - ободочной кишки, 5,7% - лимфатической и кроветворной ткани. Фиксируется также рак шейки матки, почки, щитовидной железы, прямой кишки, трахеи, бронхов, легкого и желудка. Больные с опухолями кожи без меланомы составляют 11,6%.

"Показатель распространенности злокачественных новообразований в массиве населения России в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2008 года (1836,6) на 39,5%. Рост данного показателя обусловлен как ростом заболеваемости и выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических больных, а, возможно, и с неудовлетворительной сверкой умерших", - сказано в докладе.