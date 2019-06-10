Власти Ростовской области направят около 20 млн рублей на оснащение школ региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделят из областного бюджета около 20 млн рублей на оснащение школ, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Большая часть выделенных средств - свыше 14 млн рублей - предназначено для школьного комплекса микрорайона "Красный Аксай" Ростова-на-Дону. Будет закуплено сценическое оборудование для актового зала, мебель, художественный и хозяйственный инвентарь, учебники, учебные пособия", - говорится в сообщении.

Кроме того, почти 3,2 млн рублей пойдет на проектные и изыскательские работы по строительству газовой котельной для школы и детсада в поселке Быстрогорском Тацинского района. Еще около 2,8 млн рублей выделено на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации Комиссаровской средней школы № 9 Дубовского района и на приведение в рабочее состояние путей эвакуации Дубовской средней школы №1.

Ранее министерство общего и профессионального образования региона сообщало, что власти Ростовской области направят более 5 млрд рублей до 2021 года на строительство новых школ, ликвидацию второй смены и развитие дополнительного образования в регионе.