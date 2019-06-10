В Севастополе реконструкторы воссоздадут прогулку основательницы города - Екатерины II

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Реконструкторы ко Дню города Севастополя, который отмечается 14 июня, проведут перформанс с воссозданием прогулки императрицы Екатерины II и ее свиты по центральной части города, который был основан по ее указу, сообщила журналистам в понедельник pr-директор Крымского военно-исторического фестиваля Анастасия Бобровских.

"Пора погружаться в историю великого города и, конечно, начинать нужно со знакомства с великой императрицей Екатериной II. 21 февраля 1784 года ее указом городу Ахтиар было присвоено греческое название - Севастополь. "Екатерина Великая" будет "прогуливаться" со свитой в течение трех часов - с 13:00 до 16:00 - по Приморскому бульвару", - говорится в сообщении.

Бобровских уточнила, что перформанс состоится 12 июня и будет приурочен ко Дню города. Севастопольцы и туристы смогут сфотографироваться с участниками реконструкции и получить сувенирные открытки с приглашением на Крымский военно-исторический фестиваль, который традиционно проводится в городе в сентябре.

Праздник длиной в неделю

По данным пресс-службы правительства, праздничные мероприятия ко Дню России и 236-й годовщине со дня основания города будут проходить в течение нескольких дней. В частности, в субботу прошел общегородской бал на главной площади города, а в понедельник стартует III-й Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии РФ "Всегда на страже - 2019". В фестивале примут участие более 300 музыкантов, представляющих лучшие коллективы Росгвардии со всей России.

Во вторник в Севастопольском драматическом театре имени А. В. Луначарского пройдет городское торжественное собрание и праздничный концерт, а в Музейном комплексе фортификационных сооружений "Михайловская батарея" запланировано театрализованное представление военных оркестров. 12 июня в центре Севастополя, на площади Нахимова выступит джаз-оркестр Государственного училища духового искусства Москвы. Там же пройдут марш-парад участников фестиваля оркестров Росгвардии и финальный гала-концерт.

С 14 по 16 июня состоится финал Международного фестиваля силового экстрима "Евразийские игры" в котором примут участие спортсмены из шести стран, входящие в десятку сильнейших атлетов. "В рамках фестиваля будут предприняты попытки установления рекордов Евразии и России. Рекорд Евразии [силачи планируют установить] при использовании специального оборудования автоколонны из тяжелой транспортной техники общим весом более 40 т, профессиональной упряжки для силового экстрима и рекорд России при использовании специального оборудования - двойной треп-гриф с общим весом 800 и 850 кг", - отметили в пресс-службе.

В воскресенье, по информации правительства, в городе пройдет концерт с участием Вадима Самойлова (группа "Агата Кристи") и группы "Декабрь". А на Михайловской батарее - форте XIX века, восстановленном в качестве музея, - состоится VI международный Большой севастопольский офицерский бал.