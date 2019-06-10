Суд освободил условно-досрочно пособницу растраты во ФСИН Марину Дюкову

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы условно-досрочно освободил предпринимательницу Марину Дюкову, осужденную на 2,5 года колонии за пособничество в растрате бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении. Дюкова освобождена от отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок (семь месяцев и 20 дней), при этом на нее возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства", - сказала она.

Ранее Лефортовский суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Дюковой, но Мосгорсуд отменил данное решение и отправил вопрос на новое рассмотрение в районный суд.

В ноябре 2018 года суд признал ее виновной и приговорил к 2,5 года заключения в колонии общего режима. Дюкова обвинялась по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении или растрате"), свою вину она полностью признала и заключила сделку со следствием.

Как установлено судом, в начале 2016 года она вступила в сговор с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым и замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светланой Алексеевой с целью растраты бюджетных средств при закупке сахара для учреждений ведомства. Алексеева включила в конкурсную документацию требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН по территории всей страны в течение 20 дней, а Дюкова предоставила коммерческие предложения о его поставке по завышенным ценам. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов заключил с подконтрольными Дюковой фирмами контракт на поставку сахара по заведомо завышенной стоимости. Несмотря на нарушение условий контракта, Коршунов признал его выполненным и перечислил более 399 млн рублей, из которых 43 млн рублей были похищены соучастниками.