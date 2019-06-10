PR-директор Бари Алибасова рассказал, что продюсер не вышел из медикаментозного сна

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов не вышел из состояния медикаментозного сна в обозначенный врачами срок, сообщил в понедельник ТАСС PR-директор Алибасова и группы "На-на" Вадим Горжанкин.

"10 июня Бари Алибасов, находящийся в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. Врачи не говорят, с чем связана такая задержка. Все, что удалось узнать у одного из врачей, вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", - сказал Горжанкин, подчеркнув, что на данный момент продюсер находится в таком состоянии четверо суток, тогда как, по планам врачей, должен был пробыть во сне два дня.

Алибасов был введен в медикаментозный сон 6 июня. Как сообщил его представитель, медики надеялись таким образом устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии.

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ им. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Он создал группы "Интеграл" и "На-на". 6 июня ему исполнилось 72 года.