В Казани в преддверии чемпионата WorldSkills откроют курсы гостеприимства

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Казани совместно с местной ассоциацией отелей откроют курсы гостеприимства для горожан перед мировым чемпионатом по рабочим профессиям WorldSkills Kazan, который пройдет в августе. Об этом в понедельник сообщила директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

"В преддверии мирового чемпионата комитетом по развитию туризма совместно с ассоциацией отелей Казани и Татарстана запланировано проведение курсов гостеприимства в рамках социальной программы I Help Kazan. Основная миссия данных курсов - мотивировать работников сферы гостеприимства и всех жителей города быть более открытыми, доброжелательными по отношению к туристам, создать атмосферу радушия, гостеприимства", - сказала Санникова на еженедельном совещании исполнительного комитета Казани.

Программа состоит из двух частей - профессионального образовательного форума для местных гостиниц, ресторанов и встреч экспертов и городских властей с жителями Казани в парках. Горожанам расскажут о движении WorldSkills, познакомят с туристическим потенциалом города и объектами, которые можно показать гостям в том или ином районе Казани. Им также предложат пройти бесплатные курсы по разговорному английскому языку.

Первая встреча состоится 11 июня в парке "Крылья Советов", 13 июня лекция пройдет в парке им. Урицкого, 25 июня - в парке "Черное озеро", а 27 июня - в Горкинско-Ометьевском лесу.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие представители более чем 60 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Россия является членом движения WorldSkills International с 2012 года.