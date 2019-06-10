Собор Парижской Богоматери готовится провести первую мессу после пожара

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Первая месса после произошедшего в середине апреля пожара в Соборе Парижской Богоматери состоится 15 или 16 июня. Как сообщила в понедельник радиостанция France Info , точная дата будет определена в ближайшее время.

По сведениям радиостанции, месса пройдет в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. В ней примут участие архиепископ, всего шесть или семь священников, а также несколько прихожан. Согласно правилам безопасности, все должны будут надеть строительные каски.

"Выбранная дата является символической. Это будет праздник освящение алтаря, - сказала настоятель собора Нотр-Дам Патрика Шове. - Очень важно дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога".

По словам Шове, месса позволит "продемонстрировать, что, несмотря на продолжающиеся в соборе работы, Нотр-Дам все равно остается открытым. "Это позволит укрепить связь между верующими и собором", - считает настоятель.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть открыт собор для прихожан, Шове подчеркнул, что пока об этом говорить преждевременно. "Я бы хотел, чтобы это произошло на следующей неделе, но я не уверен, что это можно сделать, потому что собор должен быть полностью очищен. Ждем, когда парижская полиция даст "зеленый свет", - сказал настоятель.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.