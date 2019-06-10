СМИ: в австралийской пустыне ученые обнаружили колонии редких и исчезающих животных

СИДНЕЙ, 10 июня. /ТАСС/. Ученые, получившие для организации заповедника обширные земли в пустыне на северо-западе Австралии, обнаружили множество колоний животных, считающихся редкими или исчезающими. Об этом рассказал телеканал ABC в понедельник.

Сразу после определения границ нового заказника, который получили название Вальярта, ученые изучили детализированные фотографии со спутника и обнаружили на них множество скальных комплексов с выраженным растительным покровом. "На спутниковых снимках были видны пятна скал в океане красного песка, и, руководствуясь как традиционными знаниями, так и современной экологической наукой, мы решили разместить там камеры, оснащенные датчиками движения. То, что они обнаружили, было поводом для праздника. Мы видели множество зверей, включая мелких кенгуру и валлаби, редких ящериц и игуан, а также множество сумчатых куниц", - рассказал в интервью ABC Брюс Грейтвич, офицер департамента охраны парков и дикой природы округа Кимберли, штат Западная Австралия.

По признанию специалиста, именно обнаружение сумчатых куниц, стало настоящим открытием. Дело в том, что в последние годы этот вид оказался на грани уничтожения на всей территории континента из-за распространения таких животных, как кошки, лисы и тростниковые жабы.

"Находка новых популяций куниц стала, действительно, хорошей новостью. И что очень интересно, ранее мы никогда не встречали упоминаний о том, что их встречали в наших пустынях. Мы подняли все силы рейнджеров и даже использовали легкомоторные вертолеты для того, чтобы обнаружить все места их обитания. Во время этих экспедиций мы наткнулись на десятки колоний редких животных, например, чернобокого горного валлаби, который почти не встречается на территории континента", - пояснил он.

Как выяснили рейнджеры и экологи, скалистые комплексы, разбросанные по территории пустыни, стали домом для тысяч местных зверей, большинство из которых находится под угрозой исчезновения. И открытие новых популяций, по мнению ученых, еще раз подтверждает необходимость более эффективного управления природными зонами. "Две наших главных беды - это неуправляемые пожары и бесконтрольное распространение инвазивных видов. Мы увидели, что даже в экстремальных условиях пустыни здесь живет огромное количество диких кошек, которые, увы, очень успешно уничтожают местные виды, и с этим надо бороться", - отмечает Грейтвич.

Большая Песчаная пустыня, или Западная пустыня - песчано-солончаковая пустыня на северо-западе Австралии. На ее территории площадью более 360 тыс. кв. км находятся национальный парк Рудалл-Ривер и включенный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО национальный парк Улуру-Ката Тьюта. Это самый жаркий регион, в летний период с декабря по февраль среднее значение температуры доходит до 35 °C, зимой до 20 - 15 °С.