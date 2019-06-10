Путин проведет встречу с Москальковой

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет в Кремле встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня [у Путина] рабочий день в Москве, в Кремле. Президент занимается рутинной работой - [проводит] внутренние встречи и совещания. [Публичной] сегодня будет встреча с Москальковой", - сказал пресс-секретарь президента.

Он не стал отвечать на вопрос, будет ли в беседе Путина с омбудсменом затрагиваться вопрос об уголовном деле в отношении журналиста Ивана Голунова. "Вы все это узнаете", - сказал Песков.