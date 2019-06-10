В Думу до конца сессии могут внести проект о досудебной блокировке живодерского контента

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ официально поддержало законопроект о блокировке живодерского контента, он может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Нами было принято решение разработать законопроект о досудебной блокировке живодерского контента <...> Мы согласовали с правительством этот вопрос, получили официальный отзыв правительства о том, что они поддерживают наш законопроект <...> Рассчитываем, что в весеннюю сессию он будет внесен в Государственную думу", - сказал он.

Речь идет о блокировке контента, в котором присутствуют сцены жестокого обращения с животными, добавил Бурматов.