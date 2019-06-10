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Кабмин опубликовал концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство России опубликовало 30-страничную концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщила пресс-служба кабмина, документ подготовлен межведомственной рабочей группой, образованной во исполнение поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В конце марта Медведев поручал Минюсту совместно с Минэкономразвития подготовить и до 1 июня 2019 года представить в правительство концепцию нового кодекса. 5 июня на совещании у Медведева представленная концепция была в целом одобрена.

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