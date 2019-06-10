Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста Голунова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента РФ Владимира Путина о резонансном деле журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Татьяна Москалькова представила президенту ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека. Рассматривались, в частности, отдельные проблемы с получением российского гражданства, помощь дольщикам и семьям, взявшим валютную ипотеку, актуальные вопросы уголовно-процессуального законодательства. Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова", - говорится в сообщении о состоявшейся встрече.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле "видят и тщательно фиксируют" дело Голунова. Однако он заявил о том, что считает недопустимым делать обобщающие выводы о недоверии к правоохранительной системе России в целом на фоне этого дела. Песков воздержался от оценки объективности действий правоохранительных органов и также не стал комментировать возможные кадровые решения.

Дело Голунова

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. По месту его проживания были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), ему предъявлено обвинение, вину он не признает.

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

Экспертиза не обнаружила в его организме следов наркотиков. Мерой пресечения журналисту был избран домашний арест.