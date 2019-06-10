Русский музей создаст к юбилею Петра I всероссийскую дубовую рощу из желудей Летнего сада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Государственный Русский музей создаст к 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое будет отмечаться в 2022 году, всероссийскую дубовую рощу из желудей старейшего дуба Летнего сада. Об этом рассказал в понедельник на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС директор музея Владимир Гусев.

"Мы хотим сделать к юбилею Петра I программу "Всероссийская дубовая роща императора Петра Великого": пусть по всех городах России будут расти дубы в память о Петре, и, я думаю, мы приблизимся [по количеству высаженных деревьев] к цифре, созвучной его юбилею", - рассказал Гусев.

Как рассказал директор Русского музея, обследование деревьев Летнего сада показало, что там растет дуб - ровесник Петра Великого. Из желудей этого дуба специалисты выращивают саженцы, которые будут передавать в другие города, чтобы они росли в местах, связанных с памятью о Петре Великом. Первые три дуба будущей всероссийской рощи высадят в июне в Твери рядом с Императорским путевым дворцом.

Летний сад - первый регулярный парк Санкт-Петербурга. Его заложили по повелению Петра Первого в 1704 году, и царь лично принимал участие в его проектировании и обустройстве. Несколько лет назад в парке провели комплексную реставрация, во время которой было восстановлено восемь исторических фонтанов, построено несколько новых объектов, которые повторяют исторические постройки. Частью реставрации сада стало обследование и лечение старовозрастных деревьев. Старейшему из сохранившихся дубов Летнего сада более 300 лет, он рос на этом месте еще до основания Санкт-Петербурга.