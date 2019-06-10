Москалькова предлагает создать сайт для подачи заявок на митинги

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за создание интернет-портала, с помощью которого россияне смогут подавать заявления на проведение массовых мероприятий и получать информацию от властей об их согласовании. Об этом говорится в докладе омбудсмена за 2018 год, представленном в понедельник.

"Остается актуальным вопрос о создании интегрированного электронного портала публичных мероприятий, проводимых в субъектах РФ, который позволил бы организаторам направлять уведомления о проведении массовой акции и получать информацию о результатах ее согласования, а участникам обеспечивал бы своевременный доступ к информации", - говорится в докладе.

В рамках этого проекта Москалькова предлагает создать интерактивную карту публичных мероприятий, где в режиме онлайн каждый гражданин сможет узнать о месте и времени проведения акций в его регионе. Организаторы в свою очередь получат возможность планировать свои публичные мероприятия заранее, без ущерба интересам других граждан, общества и государства.

Москалькова полагает, что это позволит оптимизировать процедуру согласования публичных мероприятий, сократить количество несогласованных акций и граждан, привлекаемых к ответственности за участие в них.

"Учитывая необходимость оптимизации процедур в рамках организации публичных мероприятий, уполномоченный рекомендует правительству РФ рассмотреть возможность инициирования создания указанного электронного портала", - отмечается в докладе.