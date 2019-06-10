Глава МВД наградил в Петербурге победителей военно-спортивного сбора "Наследники Победы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Церемония закрытия военно-спортивного сбора "Наследники Победы" воспитанников суворовских военных училищ МВД России состоялась в понедельник утром в Петропавловской крепости. Награды победителям вручил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии также приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Первое место в личном и второе в командном зачете заняли курсанты Санкт-Петербургского Суворовского военного училища МВД, а первыми в командном зачете стали суворовцы из Читы, третьими - из Архангельска.

"Для нас принципиальное значение имеют профессиональные и моральные качества молодого поколения полицейских. С надеждой смотрим на вас как на достойную смену. Тысячи суворовцев за последние годы стали курсантами университетов, академий и институтов МВД России. Все они успешно учатся, являются примером для своих товарищей. Сотни уже носят погоны офицеров полиции. Не сомневаюсь, что сегодня в этом строю - будущие руководители и генералы полиции", - сказал Колокольцев на церемонии в Петропавловской крепости.

Временно исполняющий обязанности губернатора добавил, что город делает все необходимое для суворовцев, отметив, что военно-спортивный сбор в Петербурге стал доброй традицией.

"Суворовцы всегда были примером для своих сверстников. Важная патриотическая акция носит символическое название "Наследники Победы". В вас есть все, чтобы стать настоящими наследниками своих дедов и прадедов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. В этом году мы отметили 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вас с полным правом можно называть наследниками нашей ленинградской победы. И сегодня мы делаем для суворовцев все необходимое - условия для постижения наук, освоения компьютерной грамотности. Санкт-Петербург - это центр силы, я желаю, чтобы в вашей памяти и сердцах навсегда остался наш город", - сказал Беглов.

Военно-патриотический сбор "Наследники Победы" воспитанников суворовских военных училищ МВД России проводится ежегодно последние пять лет. В этот раз в мероприятии приняли участие команды из 28 суворовцев из Петербурга, Астрахани, Грозного, Читы, Новочеркасска, Елабуги и Самары. В течение девяти дней участники сбора показывали уровень физподготовки, сдав нормы ГТО, также в программу соревнований вошли мини-футбол, волейбол, кроме того, жюри оценивало уровень морально-психологической подготовки и творческий потенциал суворовцев.