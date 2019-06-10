Москалькова предложила прописать в законе требования к местам митингов и демонстраций

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за корректировку законодательства о митингах: в нем надо прописать четкие требования к местам проведения мероприятий, чтобы избежать необоснованных отказов в их согласовании. Это следует из доклада омбудсмена за 2018 год, представленного в понедельник.

По словам Москальковой, федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" не устанавливает четких и исчерпывающих оснований для запрета публичного мероприятия. При этом "в силу неопределенности отдельных формулировок" органы власти порой используют техническую процедуру согласования мероприятия для его фактического запрета.

Выход из ситуации Москалькова видит в изменении статьи 8 данного закона, устанавливающей требования к местам проведения публичных мероприятий. "В частности, представляется целесообразным предусмотреть минимальные требования к местам проведения публичных мероприятий: наличие транспортной и иной инфраструктуры, достаточной площади, соответствие санитарным нормам и правилам", - говорится в докладе.

Москалькова также отмечает, что федеральное и региональное законодательство требует совершенствования в части определения пределов вмешательства органов власти в реализацию права на организацию и проведение публичного мероприятия. Сейчас, констатирует омбудсмен, уведомительный порядок организации публичного мероприятия в ряде регионов фактически подменяется разрешительным со всеми сложностями процедуры согласования и широтой усмотрения должностных лиц.

"Необоснованные отказы, предложение альтернативных площадок, заведомо не устраивающих организаторов акций, нежелание искать компромиссы нарушают законное право людей на свободу слова и, как следствие, провоцируют на проведение стихийных, несогласованных массовых мероприятий. Проявление неуважения к праву граждан на свободу слова и проведение публичных акций способствуют изменению общественных настроений, разрушают веру в справедливость и закон", - подчеркивается в докладе.

Несогласованных акций стало меньше

"В 2018 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение числа несогласованных акций (на 13%)", - говорится в документе. Количество несогласованных акций при этом не называется.

По данным МВД России, в общей сложности в этих мероприятиях приняли участие порядка 58 тыс. человек.

Всего в прошлом году в РФ было проведено более 51 тыс. публичных мероприятий. Это на 8% больше, чем годом ранее. Общее количество участников составило более 11 млн человек.

Среди наиболее массовых акций Москалькова называет шествия "Бессмертный полк", прошедшие по всей стране, траурные митинги в связи с пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", митинги против пенсионных изменений, против мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов, за свободу интернета.