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Москалькова выступила за создание в России избирательного кодекса

Омбудсмен считает, что кодификация норм "будет благотворно влиять на правоприменение и повысит гарантии прав граждан"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает идею объединить все нормы выборного законодательства в избирательный кодекс. Об этом сообщается в докладе омбудсмена за 2018 год, который представлен в понедельник.

"Для структурирования и упрощения законодательства, регулирующего сферу выборного права, уполномоченным поддерживается широко обсуждаемая идея создания избирательного кодекса РФ", - говорится в документе.

Москалькова отмечает, что избирательное право - сложный правовой сегмент, который регламентирован множеством федеральных и региональных законов, а также многочисленными нормативными актами избирательных комиссий. Поэтому кодификация норм "будет благотворно влиять на правоприменение и повысит гарантии прав граждан", полагает омбудсмен.

Над проектом избирательного кодекса сейчас работает Российский фонд свободных выборов и специалисты факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Как сообщил в декабре прошлого года член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, тема избирательного кодекса обсуждалась на заседании рабочей группы при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства, но решения пока нет.

Теги
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