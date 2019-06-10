Москалькова заявила о всплеске жалоб верующих на электронную идентификацию

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство обращений по вопросам свободы совести и вероисповедания, поступивших в прошлом году уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, содержали жалобы на электронную идентификацию, в том числе на электронный СНИЛС. Об этом сообщается в ежегодном докладе омбудсмена, который представлен в понедельник.

Электронное голосование и интернет-преступления. О чем новый доклад Татьяны Москальковой

В общей сложности в 2018 году Москалькова получила 2766 обращений по вопросам свободы совести и вероисповедания, из них 46 коллективных. В 2017 году таких обращений было примерно в три раза меньше - 810. При этом почти 95% жалоб связаны с введением электронной идентификации. Всплеск таких обращений повлекло "интенсивное внедрение в российском обществе высоких технологий в 2018 году", отмечается в докладе.

Как поясняет Москалькова, авторы жалоб "выступали против размещения персональных данных в единой системе идентификации и аутентификации, единой биометрической системе, сообщали о неприемлемости использования платежной карты "Мир", электронных паспортов, СНИЛС, ИНН".

Как уточняется в докладе, обращения носили характер заявлений о принципиальном отношении верующих к идентификации и электронному способу учета личности, в них не было информации о фактах нарушения прав граждан.

"Такое отношение граждан к цифровизации - следствие недостаточной разъяснительной работы со стороны сотрудников банковской системы, отделений Пенсионного фонда РФ, отделений Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - полагает Москалькова.