Москалькова заявила, что критерии экстремистских материалов надо прописать в законе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что надо выработать четкие законодательные критерии, позволяющие признать материалы или убеждения экстремистскими. Об этом говорится в ее докладе за 2018 год, который представлен в понедельник.

В 2017 году Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ) экстремистской, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Член организации, гражданин Дании Деннис Кристенсен был приговорен к шести годам колонии за организацию деятельности экстремистской организации. Как отмечается в докладе Москальковой, более 100 адептов организации были привлечены к уголовной ответственности.

Из обращений, полученных омбудсменом, следовало, что после ликвидации отделений "Свидетелей Иеговы" верующие оказались лишены права на религиозную свободу.

"События, происходящие с последователями "Свидетелей Иеговы" <…> заставляют задуматься о наличии коллизии между конституционным правом исповедовать свою религию индивидуально или совместно с другими и признаками экстремистской деятельности, указанными в статье 282.2 Уголовного кодекса РФ", - отмечает омбудсмен в своем докладе.

Москалькова подчеркивает, что любая экстремистская деятельность недопустима, "но также недопустимы расплывчатые критерии отнесения религиозных материалов к экстремистским, когда фактически любой федеральный судья по своему усмотрению может запретить любую книгу, изображение, видео или аудиозапись".

По мнению Москальковой, требуются "четкие законодательные, а не оценочные критерии, расширяющие административное и судебное усмотрение и позволяющие признавать те или иные материалы и убеждения экстремистскими".

Защита от миссионеров

Москалькова отмечает также, что свобода совести подразумевает не только право исповедовать любую религию, но и право не исповедовать никакой религии. Омбудсмен получает жалобы и на негативное влияние религиозных организаций. В частности, были обращения от людей, которые считали нарушением своих прав навязчивую миссионерскую деятельность "Свидетелей Иеговы", которые приходили к ним в дом или останавливали на улице, настойчиво предлагали купить книги и вступить в организацию.

"При этом граждане указывали, что были случаи, когда эти миссионеры записывали в своих учетных книгах данные об их месте проживания, расценивая такие действия как вторжение в их личную жизнь, а иногда - и угрозу их безопасности", - отмечается в докладе.

Москалькова указывает, что адепты "Свидетелей Иеговы" "не должны преследоваться по субъективным основаниям, но и они не должны ущемлять права других людей".