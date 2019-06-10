Муфтияту Адыгеи и Кубани вернули в собственность здание мечети в Майкопе

МАЙКОП, 10 июня. /ТАСС/. Находившееся в собственности Министерства обороны РФ здание мечети в Майкопе передали Духовному управлению мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края, сообщили ТАСС в ДУМ.

Вопрос о безвозмездной передаче здания мечети поднимался неоднократно, однако в мае прошлого года ДУМ получило письменный отказ Министерства обороны России. 19 марта 2019 года Арбитражный суд Адыгеи признал отказ незаконным и обязал передать здание мечети управлению. Министерство обороны обратилось с апелляционной жалобой в суд.

"В Ростове-на-Дону Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Минобороны РФ и поддержал решение Арбитражного суда Республики Адыгея о передаче здания первой майкопской мечети в собственность ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края", - сказали в ДУМ.

Ранее в здании бывшей мечети находилась военная прокуратура и военно-следственный комитет, сейчас здание пустует. "Мы рассчитываем создать там музей истории жизни мусульман двух регионов и отвести место для молебна, чтобы частично восстановить главную функцию мечети", - добавил собеседник агентства.

Первая мечеть в Майкопе открылась в начале прошлого века, в 1920-х годах здание мечети было национализировано и перешло в распоряжение коммунального отдела Майкопа. Мечеть сохранилась в историческом облике, она расположена в центре Майкопа.