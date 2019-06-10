СМИ: житель Финляндии доплыл до Эстонии на "моторной ванне"

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июня. /ТАСС/. Финн Маркку Эклунд совершил морское путешествие с финского полуострова Порккалы в Таллин, использовав в качестве транспортного средства обычную ванну с прикрепленным к ней мотором. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Эклунд отправился в путешествие в 16:00 по местному времени в пятницу (время совпадает с московским) и прибыл в таллинский порт 11 часов спустя. По его словам, плавание прошло без особых проблем.

Этой ванной, как рассказал изданию путешественник, он пользовался более полувека - сначала по ее непосредственному назначению, затем в качестве аквариума, а после - плавсредства. "Моторная ванна", на которой он доплыл до Таллина, по бокам была уравновешена двумя понтонами в виде труб.

По словам Эклунда, путешествие закончилось на четыре часа раньше, чем он предполагал. Несмотря на довольно спокойное море, лодку постоянно заливало водой и ему приходилось вычерпывать воду и маневрировать во избежание столкновений с большими волнами. По словам путешественника, за 11 часов плавания он не испытал чувства голода, поэтому не притронулся к припасенной в дорогу еде.

Когда Эклунд прибыл в Таллин, лодку извлекли из воды, в результате чего она сломалась.