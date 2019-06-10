Экологический сбор для туристов в России могут ввести в ближайшие два года

БЕЛОКУРИХА, 10 июня. /ТАСС/. Экологический сбор для туристов в России может быть введен в течение ближайших двух лет, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Об этом он заявил в понедельник ТАСС в ходе визита в Белокуриху Алтайского края, где проходит выездное заседание комитета, посвященное развитию туризма.

"Мы совместно с комитетом по экологии [вопрос введения экологического сбора для туристов] будем рассматривать, он в повестке стоит, поручение такое от президента есть. Это вопрос ближайших двух лет примерно. В ближайшие пару лет мы к нему подойдем вплотную, потому что на сохранение природы, на обустройство туристических маршрутов нужны средства, у регионов таких денег нет", - сказал Дегтярев.

По его мнению, введение экологического сбора поможет "пополнить бюджет с целью сохранения природы, ее восстановления, чтобы были урны, стоянки, настилы, чтобы не вытаптывали редкие растения". "Нам нужен туризм, сохраняющий природу и приносящий дополнительные средства", - сказал депутат.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя эту тему ТАСС, отметил, что взимание с туристов экологического сбора позволило бы иметь источник целевого финансирования, однако действовать в этом вопросе необходимо осторожно. Он привел в пример ситуацию с курортным сбором, который в городе-курорте Белокурихе взимают с мая 2018 года.

"Можно сказать, что собрано у нас уже порядка трех десятков миллионов рублей, которые направлены на улучшение общего благоустройства, очистку лесов городских в Белокурихе, берегов реки и так далее. Но мы столкнулись с тем, что потребитель, турист пока не очень готов [платить], поэтому здесь нужно быть очень аккуратными и принимать во внимание обратную связь", - сказал Томенко.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.