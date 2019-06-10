В новом КоАП будут сокращены составы административных правонарушений

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Составы правонарушений в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях будут сокращены. Об этом говорится в опубликованной на сайте правительства концепции нового КоАП.

"Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые будут соответствовать целям указанной реформы, что, несомненно, подразумевает как сокращение составов административных правонарушений, так и изменение подходов к назначению наказаний", - говорится в документе.

Также концепция предполагает сокращение числа составов административных правонарушений, по которым арбитражный суд привлекает к административной ответственности. Таким образом, новый КоАП ограничится "только теми составами, которые представляют повышенную общественную вредность и по которым административные наказания вправе назначать только суд".

Административное наказание

Кроме того, ответственность за административные правонарушения будет устанавливаться по категориям негативных последствий.

"Категоризацию административных правонарушений предлагается осуществлять исходя из их характера и степени общественной вредности: угрозы наступления и (или) факта наступления определенных негативных последствий. Например, административные правонарушения повышенной степени общественной вредности могут быть отнесены к категории грубых, - говорится в документе. - При этом в зависимости от категории административного правонарушения должны устанавливаться различные виды и размеры административных наказаний".

При этом для каждой категории административных правонарушений будут установлены соответствующие сроки давности привлечения к ответственности и максимальные наказания. Согласно концепции, максимальный срок давности привлечения к административной ответственности не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности - два года.

В новом КоАП также будет закреплена квалификация видов правонарушений, таких "как длящиеся, продолжаемые, однородные, неоднократные, повторные и малозначительные". В документе отмечается, что "требуется изучение видов административных наказаний с точки зрения их адекватности современным вызовам".

Установление вины

Также, согласно концепции, в принципы административной ответственности должны быть включены принцип вины, презумпции невиновности, справедливости, соразмерности, гуманизма и другие. В частности, "никто не может нести административную ответственность в отсутствие его вины в совершении конкретного правонарушения".

В концепции также уточняется, что вина может быть исключена в случае невменяемости совершившего правонарушение, или совершения "деяния, содержащего признаки административного правонарушения, вследствие чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств".

"Помимо крайней необходимости также следует предусмотреть такое обстоятельство, исключающее противоправность деяния, как физическое или психическое принуждение", - отмечается в документе.