Страны БРИКС планируют разработать платформу для обмена информацией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Страны, входящие в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), планируют разработать платформу для обмена информацией о передовых научных разработках. Об этом сообщил в понедельник на пленарном заседании XI Международного IT-Форума с участием стран ШОС и БРИКС Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в РФ Товар Да Силва Нунес.

"Инновационная сеть стран БРИКС - это платформа, которая делится на несколько направлений. Эта платформа сейчас разрабатывается. Она позволит вести диалог, обмениваться опытом, практиками. У стран есть научно-технические разработки, которыми можно делиться", - сказал он, не уточнив срок окончания разработки.

Посол добавил, что создание платформы позволит активнее внедрять инновации как в повседневную жизнь, так и в специфических отраслях, позволит решить проблему c подготовкой квалифицированных кадров и поможет развитию стартапов в странах БРИКС.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".

Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России, в 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, Прайм Груп, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.