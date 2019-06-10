Количество обращений к Москальковой по итогам 2018 года сократилось на 4 тыс.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество обращений, поступивших от граждан уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по итогам 2018 года, сократилось почти на 4 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Об этом омбудсмен сообщила в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которому представила свой ежегодный доклад.

"В этом году поступило 38 тыс. 650 обращений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, почти на 4 тыс., и такая тенденция связана в первую очередь с тем, что мы стали использовать новый инструментарий", - проинформировала она.

В частности, уточнила Москалькова, речь идет о таких новых инструментах, как видеоконференцсвязь и выездные приемы граждан. "Те новые инструменты, которые мы используем - и видеоконференцсвязь, и выездные приемы граждан, и новые методы взаимодействия с органами власти, а самое главное, с уполномоченными, - дали свои результаты", - подчеркнула она.