{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество обращений к Москальковой по итогам 2018 года сократилось на 4 тыс.

Уполномоченный по правам человека уточнила, что в прошлом году ей поступили 38650 обращений

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество обращений, поступивших от граждан уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по итогам 2018 года, сократилось почти на 4 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Об этом омбудсмен сообщила в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которому представила свой ежегодный доклад.

На эту тему
Электронное голосование и интернет-преступления. О чем новый доклад Татьяны Москальковой

"В этом году поступило 38 тыс. 650 обращений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, почти на 4 тыс., и такая тенденция связана в первую очередь с тем, что мы стали использовать новый инструментарий", - проинформировала она.

В частности, уточнила Москалькова, речь идет о таких новых инструментах, как видеоконференцсвязь и выездные приемы граждан. "Те новые инструменты, которые мы используем - и видеоконференцсвязь, и выездные приемы граждан, и новые методы взаимодействия с органами власти, а самое главное, с уполномоченными, - дали свои результаты", - подчеркнула она.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Молния
Суд освободил по УДО правозащитника Оюба Титиева
Читать полностью