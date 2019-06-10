К новой Православной церкви Украины присоединились только 4% приходов

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Всего 520 храмов, что составляет 4% от общего числа православных приходов в стране, присоединились к так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) - новой церковной структуре, образованной в декабре 2018 года в результате объединения двух раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Об этом, как сообщает агентство УНН, свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ от канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

При этом, как отмечает агентство, последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 8 мая, когда к новой структуре присоединилась религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области. "И уже более месяца в Православную церковь Украины не перешел ни один приходской храм УПЦ МП", - подчеркивает издание.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.

Патриарх Московский всея Руси Кирилл назвал проект по присвоению автокефалии раскольнической ПЦУ "неслыханным испытанием на верность православию". Однако, по его словам, все усилия по дискредитации канонической УПЦ МП оказались напрасны, "впустую израсходовали миллионы долларов, впустую израсходовали время - все обернулось в прах и пепел".