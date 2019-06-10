Кадыров представил новых и. о. главы администрации

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров представил в понедельник на расширенном совещании в правительстве республики новых исполняющих обязанности руководителей администрации главы и правительства региона, управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по ЧР и филиала "Россельхозбанка".

"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел в Грозном расширенное совещание с участием представителей министерств и ведомств, органов местного самоуправления, духовенства и правоохранительных структур. В завершение совещания Рамзан Кадыров представил и. о. руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Галаса Таймасханова, и. о. директора филиала ОАО "Россельхозбанк" Ислама Гагаева, а также и. о. руководителя УФНС по Чеченской Республике Муслима Осмаева", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Ранее должность главы администрации и правительства республики занимал Абдулкахир Израилов, руководителя УФНС - Мовсар Цамаев, директора Чеченского регионального филиала "Россельхозбанка" - Усман Ериханов.