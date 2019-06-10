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Дело против журналиста Ивана Голунова

ФСИН установила два вида электронных устройств для контроля за Голуновым

Замглавы службы Валерий Максименко отметил, что причиной таких мер стало то, что у журналиста "есть загранпаспорт на руках", и назвал Голунова "образцовым арестантом"
Иван Голунов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России осуществляют контроль за находящимся под домашним арестом журналистом интернет-издания "Медуза" Иваном Голуновым посредством электронного браслета и трекера на поясе. Об этом сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, второе мобильное устройство установлено в связи с имеющимся у журналиста на руках загранпаспортом. Максименко пояснил, что поясной трекер позволяет отслеживать журналиста в режиме онлайн по всему земному шару, куда бы он ни направился.

"Это сделано, потому что ФСИН установила, что у Голунова есть загранпаспорт на руках", - сказал он.

"Нами были проинформированы следователи под роспись, что у него он есть. Следствие должно паспорт изъять, но этого сделано не было", - добавил замдиректора ФСИН.

Комментируя поведение журналиста, Максименко отметил его дисциплинированность: "Он ничего не нарушает, ничего не покидает. Можно сказать, образцовый арестант".

Теги
РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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