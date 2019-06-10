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Дело против журналиста Ивана Голунова

Лидер справороссов просит Чайку и Колокольцева взять дело Голунова под личный контроль

Сергей Миронов считает, что задержание журналиста бросает вызов всему обществу и наносит жесточайший ущерб России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал генпрокурора РФ Юрия Чайку и главу МВД РФ Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Задержание Голунова бросает вызов всему обществу и наносит жесточайший ущерб России. Я обращаюсь к генпрокурору Юрию Чайке, а также к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой взять дело Ивана Голунова под личный контроль", - написал Миронов в понедельник на своей странице в Facebook.

Голунов обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. По мнению Миронова, журналист мог стать жертвой провокации. "Если за Иваном, который якобы является наркодилером, следили давно, то почему не взяли с поличным? Почему вместо видео задержания предъявляются фотографии? А потом оказывается, что большая их часть сделана не в его квартире", - отметил Миронов.

Голунов, который является автором многочисленных журналистских расследований, был задержан 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, его по решению суда поместили под домашний арест до 7 августа. Защита журналиста считает, что наркотические вещества подкинули, сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичКолокольцев, Владимир АлександровичМиронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия"Дело против журналиста Ивана Голунова
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