Топилин надеется на поддержку бизнесом увеличения возраста продажи алкоголя в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассчитывает, что представители бизнес-структур поддержат законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, поскольку это положительно повлияет на здоровье молодых людей. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"По проекту "Укрепление общественного здоровья" [нацпроекта "Демография"] разработан законопроект об ограничении продажи алкогольных напитков - не до 18 лет, а до 21 года. Законопроект уже поддержало и Минэкономразвития. Обычно, Минэкономразвития радеет за бизнес, но здесь коллеги нас поддержали, и мне очень приятно, что все-таки здоровье наших граждан, прежде всего молодых людей, становится приоритетом для всех наших министерств вне зависимости от того, как это влияет на бизнес. В этом вопросе, я думаю, коллеги и из бизнес-структур поймут нас правильно", - сказал он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Среди ключевых целей нацпроекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину, рост числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - Топилин.

ПМЭФ прошел с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатором стал фонд "Росконгресс". ТАСС выступил информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.