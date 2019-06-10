Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев на ЕГЭ по обществознанию

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Единый госэкзамен по обществознанию прошел без нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, распространенном в понедельник.

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"Самый массовый ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня без существенных сбоев и нарушений. Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в этот день подали более 349 тысяч человек, в том числе 343 тысячи выпускников текущего года. Данный предмет выбрали почти 50% участников основного периода ЕГЭ 2019 года", - сообщается в пресс-релизе.

Минимальный балл на ЕГЭ по этому предмету составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи - выпускники 2019 года. Уже состоялись экзамены по литературе, географии, истории, базовой и профильной математике, русскому языку, химии, физике и иностранным языкам.