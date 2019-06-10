Опрос по теме строительства храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Примерные затраты на проведение опроса горожан по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге составят около 13 млн рублей, сообщил в понедельник на заседании рабочей группы по вопросам организации опроса глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
"Что касается опроса, то мы предварительно посчитали, что стоит он около 13 млн [рублей]", - сказал Захаров.
На прошлой неделе чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки: на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.
В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви.