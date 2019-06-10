Опрос по теме строительства храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Примерные затраты на проведение опроса горожан по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге составят около 13 млн рублей, сообщил в понедельник на заседании рабочей группы по вопросам организации опроса глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

"Что касается опроса, то мы предварительно посчитали, что стоит он около 13 млн [рублей]", - сказал Захаров.