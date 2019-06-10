В ОНК заявили, что журналист Голунов письменно отказался от медпомощи

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, которого суд отправил под домашний арест, отказался от специализированной медицинской помощи в письменной форме. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"Он письменно отказался от специализированной медпомощи, однако может в любой момент вызвать скорую помощь". Суд разрешил ему для этого пользоваться телефоном. Для иных целей ему звонить по нему запрещено", - сказала она.

По ее словам, заключенному под домашний арест журналисту надели на ногу контрольный браслет, кроме того, в его квартире размещено специальное устройство по контролю за его перемещениями. "Оно похоже внешне на телефон, однако сам журналист не может с него звонить. А вот на него может позвонить сотрудник ФСИН. Именно этот прибор будет контролировать нахождение Голунова в пределах его квартиры", - сказала она.

Также она сообщила, что арестованному выдали мобильное контрольное устройство, которое будет использоваться в случае, если он выйдет из квартиры.

"Например, если ему понадобится пойти к врачу, он сможет сообщить [об этом] с помощью этого прибора сотрудникам ФСИН", - сказала представитель ОНК.

По ее словам, следователь не стал забирать у журналиста загранпаспорт, этот документ остается на руках у Голунова.