В Эстонии введут электронную регистрацию смерти

ТАЛЛИН, 10 июня. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Электронные услуги в Эстонии теперь будут сопровождать жителей страны не только при жизни. С июля в республике введут электронную регистрацию смерти.

Как сообщил Центр информационных систем здоровья и благосостояния, новая услуга вводится в рамках проекта Электронная регистрация смерти, который обошелся государственному бюджету почти в €220 тысяч. Он предполагает, что смерть жителя страны отныне будут фиксировать в регистре народонаселения электронным способом.

Для этой цели все учреждения, оказывающие медицинские услуги, а также медсестры, с 1 июля 2019 года обязуются регистрировать подтвержденные случаи смерти не на бумажном бланке, как было всегда, а электронным способом. Это, как рассчитывают авторы проекта, избавит близких умершего от хлопот по улаживанию формальностей.