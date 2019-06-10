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Температура в Нью-Дели достигла рекордных 48 градусов

Это самая жаркая температура, когда-либо отмеченная в индийской столице в июне, сообщила компания по прогнозированию погоды Skymet Weather

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июня. /ТАСС/. Столбик термометра поднялся в понедельник в Национальном столичном округе Дели до отметки 48 градусов Цельсия, установив рекорд июня за все время метеонаблюдений в индийской столице. Об этом сообщила компания по прогнозированию погоды Skymet Weather на своей странице в Twitter.

"Сегодняшний максимум температуры (в Дели) достиг 48 градусов. Самая жаркая температура, когда-либо отмеченная в июне", - говорится в сообщении.

На севере Индии стоит "жаркая волна". 30 мая в округе Дели был зафиксирован температурный рекорд мая за последние шесть лет. Столбик термометра на юге индийской столицы поднялся до отметки 46,8 градусов Цельсия. Это самая высокая температура мая, отмеченная здесь с 2013 года, сообщили тогда синоптики.

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