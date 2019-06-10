Активисты смогут осмотреть площадку экотехнопарка для мусора в Шиесе

ШИЕС /Архангельская область/. 10 июня. /ТАСС/. Инвестор строительства экотехнопарка для твердых бытовых отходов "Шиес" в Архангельской области в понедельник открыл второй информационный центр, все желающие смогут узнать о проекте, а также осмотреть его площадку. Компания полагает, что это позволит наладить диалог с жителями, которые выступили против строительства экотехнопарка.

"Информационный центр открылся, чтобы все желающие приходили сюда и узнавали о дальнейших мероприятиях и планах нашей компании. Дадим все ответы на ваши вопросы. Наши специалисты в этой области попытаются вам все объяснить и рассказать. И дальше [планируем] сотрудничать с вами", - сказал на открытии генеральный директор компании-инвестора ООО "Технопарк" Евгений Пиняев.

Это второй подобный информационный центр. Первый был открыт в Яренске (административный центр Ленского района Архангельской области). Еще один до конца июня появится в Урдоме, затем по возможности в Архангельске и Сыктывкаре. В центре в Шиесе можно будет изучить брошюры, пообщаться с представителями компании и осмотреть площадку.

По словам заместителя генерального директора "Технопарка" Геннадия Титова, на площадке завершили подготовительные работы для проведения экологических и геологических изысканий, к возведению самого экотехнопарка и карт полигона еще не приступали. Самосвалы и бульдозеры, которые раньше были вовлечены в работу, в понедельник стояли на парковке, на площадке была только охрана, рабочих не было видно.

Возводить экотехнопарк начнут только после прохождения экспертиз и получения разрешения, отметил Пиняев. По его ожиданию, подготовить проект получится до конца 2019 года, затем предстоят экспертизы и общественные слушания. На слушания смогут попасть не только жители Ленского района, но и люди из других районов и регионов. Пиняев считает, что строительство экотехнопарка получится завершить в 2021 году с учетом сложившихся обстоятельств. Изначально предполагалось запустить объект в 2020 году.

"Шиес" - резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Он был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Вместе с созданием объекта инвестор обязуется развивать социальную инфраструктуру Ленского района, в котором он будет находиться. Жители ближайших поселений и экологические активисты выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде.

Экотехнопарк "Шиес"

Первая очередь "Шиеса", которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две карты (части) полигона по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 м в высоту. По данным регионального оператора по вывозу отходов Архангельской области, пока "Шиеса" нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор. Однако в "Технопарке" уверяют, что в перспективе объект могут включить в схему.

Дно карт полигона будут выстилать специальными бентонитовыми матами, затем геомембраной, потом щебнем и сверху - слоем песка толщиной 20 см. Сверху будут укладывать слоями брикеты, которые в готовом виде будут приходить по железной дороге из Москвы. В точке отправления в столице их будут сильно прессовать и перевязывать либо металлической проволокой, либо сеткой и снаружи перематывать 15 слоями пищевой пленки. Если в "Шиесе" обнаружат, что брикет пришел в поврежденном виде, то его "залатают". Через каждые два слоя брикетов будут делать слой инертных грунтов.

Помимо 15 га под две первые карты в перспективе площадь "Шиеса" может составить 300 га. На этой площадке смогут создать новые карты, объекты по сортировке и переработке отходов или мусоросжигательный завод.

По словам Пиняева, технология сильно спрессованного и упакованного в пленку мусора позволяет предотвратить образование фильтрата (вредной для экологии жидкости, образующейся на полигонах бытовых отходов). Тем не менее на "Шиесе" будет система сбора фильтрата и очистные сооружения.

"Шиес" находится в 20 км от ближайшего жилья - поселка Мадмас.