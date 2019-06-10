"Аэрофлот" стал трижды лауреатом европейского этапа мировой премии в области туризма

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" стал трижды лауреатом европейского этапа одной из самых престижных мировых премий в области туризма World Travel Awards. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" второй год подряд победил сразу в трех номинациях: как лидирующий авиационный бренд Европы, как авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом и как лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию", - сказал собеседник агентства.

Данную премию, как пояснили в пресс-службе, дают компаниям, работающим в индустрии путешествий, гостиничного бизнеса и гражданской авиации. При этом в течение года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах конкретной страны, региона, а затем и всего мира.

"Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников, причем основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса", - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что тройная награда в очередной раз подтверждает репутацию "Аэрофлота" как "одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в бизнес-классе".

Ранее "Аэрофлот" третий год подряд признали самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии Brand Finance, а также наградили от имени американской авиационной ассоциации АРЕХ за самые комфортабельные кресла в Европе. Кроме того, на азиатском векторе в 2019 году перевозчик признан лучшим в сегменте транзитных полетов между Китаем и Европой, удостоив премии Stars Awards. Помимо этого, "Аэрофлот" в третий раз стал самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае по версии Flyer Award 2019.