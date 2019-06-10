Главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева освободили по УДО

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

Выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание.

Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему подбросили.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержится призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".