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Главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева освободили по УДО

Правозащитник отбывал наказание за хранение наркотиков в крупном размере
Оюб Титиев Елена Афонина/ТАСС
Описание
Оюб Титиев
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

"Суд удовлетворил [ходатайство]", - сказал адвокат.

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Выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание.

Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему подбросили.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержится призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".

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