В Карелии выделили 30 млн рублей на подарочные наборы для новорожденных

"Предложил вручать мамам всех новорожденных в Карелии полезные подарки. Это симпатичная коробка с необходимыми малышу вещами: одеждой и гигиеническими средствами для ухода за ребенком. Средства для приобретения подарков предусмотрены в республиканском бюджете", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июня. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил вручать женщинам после родов подарочный набор с необходимыми для новорожденных вещами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства финансов Карелии, на подарочные наборы в бюджете выделено 30 млн рублей. Сумма сформирована из расчета на 6 тыс. детей - столько в среднем по статистике появляется в республики за год, пояснила агентству пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. Таким образом, стоимость одного набора составит 5 тыс. рублей.

Власти обсуждают, что именно войдет в набор. В пресс-службе не смогли уточнить, когда их начнут вручать родителям.

"Сейчас разрабатывается оформление коробок, и мы с Минздравом согласуем их наполнение. Внутри точно будет поздравительная открытка родителям от главы республики", - сказала Кабатюк.